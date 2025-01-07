Хлусевич ищет варианты продолжения карьеры в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду. «Динамо» интересуется Даниилом (Metaratings)

Даниил Хлусевич хочет уехать из Мир РПЛ.

По информации Metaratings, полузащитник «Спартака » хочет получать больше игровой практики и ищет варианты для продолжения карьеры в Европе. Продажа Хлусевича маловероятна, однако «Спартак» готов отдать игрока в аренду.

Сообщается, что Хлусевич готов рассмотреть переход в клуб РПЛ , если ему не удастся найти команду в зарубежном чемпионате. Интерес к футболисту сохраняет «Динамо ».

В нынешнем сезоне Хлусевич провел в составе «Спартака» 9 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.