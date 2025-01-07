Хлусевич ищет варианты продолжения карьеры в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду. «Динамо» интересуется Даниилом (Metaratings)
Даниил Хлусевич хочет уехать из Мир РПЛ.
По информации Metaratings, полузащитник «Спартака» хочет получать больше игровой практики и ищет варианты для продолжения карьеры в Европе. Продажа Хлусевича маловероятна, однако «Спартак» готов отдать игрока в аренду.
Сообщается, что Хлусевич готов рассмотреть переход в клуб РПЛ, если ему не удастся найти команду в зарубежном чемпионате. Интерес к футболисту сохраняет «Динамо».
В нынешнем сезоне Хлусевич провел в составе «Спартака» 9 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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