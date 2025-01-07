«Атлетико Минейро» готов купить Артура у «Зенита» за 10 млн евро плюс 10% от перепродажи (Фабрицио Романо)

«Атлетико Минейро» предложил «Зениту» 10 млн евро за Артура Гимараэса.

По условиям предложения, клуб из Санкт-Петербурга также сможет получить 10% от возможной перепродажи игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее сообщалось , что «Зенит » намерен выручить за Артура около 15 млн евро.

Бразилец перешел в команду в январе прошлого года за 15+3 млн евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в Мир РПЛ , отметившись голом и 2 ассистами.

Подробную статистику полузащитника можно найти здесь .