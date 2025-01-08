Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер объявит об этом в среду (L’Equipe)

Дидье Дешам уйдет из сборной Франции после чемпионата мира.

Главный тренер французской национальной команды покинет свой пост после ЧМ-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что Дешам официально объявит об этом в среду.

56-летний специалист принял это решение еще несколько месяцев назад, но теперь посчитал, что пришло время озвучить его.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021/22, а также стала серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2026 примут США, Канада и Мексика.