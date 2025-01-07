«Реал» объявил о начале выборов президента. Перес проведет на посту еще на 4 года, если не появятся другие кандидаты – в прошлые 4 раза их не было

«Реал» объявил о начале выборов президента.

«Президент заслушал сегодняшнее заседание совета директоров и, в соответствии с пунктом в статьи 38 устава футбольного клуба «Реал Мадрид », обратился к избирательному совету с просьбой начать процесс созыва на выборы президента и совета директоров», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Как пишет As, завтра избирательный совет объявит о начале выборов. Прием заявок от кандидатов продлится с 8 по 18 января. Флорентино Перес останется на своем посту еще на 4 года, если никто другой не выдвинет свою кандидатуру.

Перес занимает должность президента «Реала» с 2009 года – тогда он был единственным кандидатом. В 2013-м, 2017-м и 2021-м у него также не было оппонентов.