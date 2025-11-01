  • Спортс
  • Ван Дейк о 6 поражениях «Ливерпуля» в 7 матчах: «Наша игра недостаточно хороша. Я уверен в уровне и характере команды»
Вирджил ван Дейк прокомментировал неудачные результаты «Ливерпуля». У мерсисайдцев 6 поражений в 7 последних играх.

«Вам не нужно рассказывать мне о том, что происходило в последнее время. Наши результаты и игра недостаточно хороши. И теперь нам нужно показать свою лучшую сторону и найти выход из этой сложной ситуации.

Могу заверить вас, что все в этой раздевалке понимают, с какой проблемой столкнулись. Мы все работаем изо всех сил, чтобы переломить ситуацию.

Никому из нас не нравится происходящее, но, поверьте – я полностью уверен в классе и характере этой команды. Вижу ежедневную работу и способности игроков. Теперь мы должны выйти на поле и показать все это. Каждый, включая меня, должен выложиться по полной», – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
