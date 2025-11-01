  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»
3

Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»

Шпилевский о слухах про отставку: Делаю то, что умею. Развитие требует времени.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на слухи о возможной отставке.

«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит.

Это очень печально, что такая информация (о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки – Спортс’‘) уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в «Пари НН», если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать.

Тут можно меня понять, как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», – сказал Шпилевский.

