Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов
Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса.
«Гуанчжоу Эвергранд» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году, сообщает агентство «Синьхуа».
Причиной стали финансовые проблемы и накопившиеся долги. Клуб не смог собрать достаточно средств на продолжение существования.
«Гуанчжоу» 7 раз подряд выигрывал чемпионат Китая – с 2011 по 2017 год, а также взял еще один титул в 2019-м. В 2022 году клуб вылетел из высшего дивизиона.
Также в активе команды 2 победы в Лиге чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах. В 2016 году клуб признавался самым дорогим в мире.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Синьхуа»
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