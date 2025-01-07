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  • Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов
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Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов

Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса.

«Гуанчжоу Эвергранд» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году, сообщает агентство «Синьхуа». 

Причиной стали финансовые проблемы и накопившиеся долги. Клуб не смог собрать достаточно средств на продолжение существования.

«Гуанчжоу» 7 раз подряд выигрывал чемпионат Китая – с 2011 по 2017 год, а также взял еще один титул в 2019-м. В 2022 году клуб вылетел из высшего дивизиона. 

Также в активе команды 2 победы в Лиге чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах. В 2016 году клуб признавался самым дорогим в мире. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Синьхуа»
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