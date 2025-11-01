  • Спортс
  • Дмитрий Сычев: «Краснодар» выглядит фаворитом, но «Спартак» может преподнести сюрприз – легкой добычей они точно не будут»
18

Дмитрий Сычев: «Краснодар» выглядит фаворитом, но «Спартак» может преподнести сюрприз – легкой добычей они точно не будут»

Сычев: «Краснодар» – фаворит, но «Спартак» может преподнести сюрприз.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара» в 14-м туре Мир РПЛ.

– Есть ли шансы у «Спартака»? Или при всех индивидуально сильных футболистах игра пока не поставлена, и команда едет к «Краснодару» в роли приговоренного?

– Легкой добычей «Спартак» точно не будет. У команды есть амбиции, настрой, самолюбие и характер. Хотя, объективно, фаворитом выглядит «Краснодар». Но «Спартак» способен преподнести сюрприз. Думаю, владение мячом и контроль игры будут за «Краснодаром», главное – чтобы не было недонастроя. Хотя у команды Мусаева такое случается редко.

«Спартак» может поймать соперника на контратаках. В атаке у Станковича собрались очень мастеровитые футболисты, каждый способен решить эпизод. Все будет зависеть от контекста игры. Отсутствие Бабича – минус, оборона потеряет в качестве. И Джику, и Ву пока нестабильны, адаптируются к нашему чемпионату. Так что матч станет для них серьезной проверкой.

У «Краснодара» впереди мощная линия – Са, Сперцян, Батчи, Кордоба – один из лучших центрфорвардов лиги. Не позавидуешь спартаковской обороне. Если выдержат и сыграют надежно – шанс есть. Но все же, на мой взгляд, фаворит матча – «Краснодар», – сказал Сычев. 

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
