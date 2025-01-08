Воронков дважды забил «Питтсбургу» и стал 1-й звездой матча. У него 4 дубля в 7 последних играх
Дмитрий Воронков дважды забил «Питтсбургу» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (4:3 Б).
В активе 24-летнего россиянина стало 28 (17+11) очков в 32 матчах в текущем сезоне при полезности «+11». При этом на его счету 4 дубля в последних 7 играх.
Сегодня Воронков (20:50, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) 3 раза бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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