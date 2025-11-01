Алекс Сарфо: «Кокорин мог бы заиграть в «Барсе», в этой жизни возможно все. Он отличный нападающий»

Хавбек «Пари НН» Сарфо: Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне».

Полузащитник «Пари НН» Алекс Сарфо считает, что Александр Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне».

«Я играл вместе с Кокориным в «Арисе ». Он отличный нападающий, который забивает голы. Конечно, Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне». В этой жизни все возможно», – сказал Сарфо.

Сарфо играл в «Арисе» с Кокориным с 2023 года, откуда на правах аренды перешел в «Пари НН ».