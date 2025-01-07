«Мужчинам – 3000 франков, а я получила гель, шампунь и полотенца». Немка Фрайтаг пожаловалась на призовые на «Турне четырех трамплинов»
31 декабря в Гармиш-Партенкирхене прошла квалификация на втором этапе «Турне четырех трамплинов». Первые места заняли немка Селина Фрайтаг и австриец Ян Херль, однако бонусные призовые за победу в квалификации были предусмотрены только для мужчин.
«Мужчинам за победу полагается 3000 франков (около 3300 долларов – Спортс’’). А я получила сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами.
Не хочу жаловаться, на разница налицо», – сказала Фрайтаг в эфире ARD после победы.
Отмечается, что мужские соревнования в тот день смотрели 10 тысяч зрителей, а женские – 3 тысячи.
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сандро Пертиле заявил, что в организации знают о проблеме «неравенства» и хотят «сократить разрыв». По его словам, с сезона-2026/27 для женщин и мужчин могут ввести единый календарь, то есть проводить соревнования в одни сроки – но чтобы их продолжительность при этом не превышала 5 часов.
Фрайтаг 23 года, она двукратная чемпионка мира в командных дисциплинах.
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