КХЛ. «Трактор» примет «Ладу», «Металлург» против «Адмирала», «Локомотив» сыграет с «Витязем», ЦСКА в гостях у минского «Динамо»
«Трактор» принимает «Ладу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Адмирал» в гостях у «Металлурга», «Локомотив» сыграет против «Витязя», минское «Динамо» встретится с ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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