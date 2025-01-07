Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»

Пьер Эмерик Обамеянг объяснил решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Летом 2024 года нападающий перешел в «Аль-Кадисию», подписав контракт на 2 года.

– Люди думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями. Так считают там [на Западе], но когда вы приезжаете сюда, все оказывается совсем иначе. Здесь очень открытый менталитет. Есть возможности для роста уровня игры и профессионализма.

– Вы думали о проблемах с правами человека, размышляя о переходе?

– Вовсе нет. Я увлечен футболом, и, пока являюсь игроком, буду думать только о футболе, вот и все. Когда я завершу карьеру, то, возможно, задумаюсь о других вещах. Но когда я решил перейти сюда, я не думал об этом.

Я могу понять, как смотрят на жизнь другие люди. У них может быть свое мнение, но у меня оно тоже есть. Мой выбор связан только с футболом, а не с политической ситуацией и тому подобным. Я не увидел ничего, что шокировало бы меня и заставило сказать, что мой переезд сюда был ошибкой, – сказал экс-форвард «Арсенала», «Челси» и «Барселоны», выступающий за «Аль-Кадисию».