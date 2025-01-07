«Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. Клуб уверен в переходе защитника «Ливерпуля» летом, но надеется осуществить его в ближайшее время
«Реал» еще раз попытается подписать Трента Александер-Арнолда в январе.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев на сумму около 15 млн евро за переход защитника зимой. Контракт Трента с мерсисайдцами истекает летом.
Как сообщает журналист Марио Кортегана, «Реал» уверен, что сможет подписать Трента летом, но попытается осуществить трансфер уже в ближайшее время. Не исключено, что в ближайшие дни и недели «сливочные» вновь предпримут меры для подписания защитника.
«Реал» все ближе к Тренту. Давят трансфером уже сейчас – «Ливерпуль» верит в продление контракта
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт журналиста Марио Кортеганы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем