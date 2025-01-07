«Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. Клуб уверен в переходе защитника «Ливерпуля» летом, но надеется осуществить его в ближайшее время

«Реал» еще раз попытается подписать Трента Александер-Арнолда в январе.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» отклонил предложение мадридцев на сумму около 15 млн евро за переход защитника зимой. Контракт Трента с мерсисайдцами истекает летом.

Как сообщает журналист Марио Кортегана, «Реал» уверен, что сможет подписать Трента летом, но попытается осуществить трансфер уже в ближайшее время. Не исключено, что в ближайшие дни и недели «сливочные» вновь предпримут меры для подписания защитника.

«Реал» все ближе к Тренту. Давят трансфером уже сейчас – «Ливерпуль» верит в продление контракта