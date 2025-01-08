«Барсе» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. У CSD есть 3 месяца для вынесения окончательного решения (Cadena SER)
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD).
По информации Cadena SER, CSD разрешит «Барсе» временно зарегистрировать этих футболистов. Когда об этом решении будет объявлено официально, Ольмо и Виктор смогут вернуться на поле.
Участие нападающего и полузащитника в матче против «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании все еще находится под вопросом. Не исключено, что они смогут сыграть в финале, если «блауграна» туда пробьется.
Этот вердикт не является окончательным и не означает, что футболистам окончательно разрешили играть за «Барсу» до конца сезона. CSD признает, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу, то есть что в 52-страничном документе, который предоставил клуб, содержится достаточно аргументов для изучения.
Теперь у юридических служб вышеупомянутого органа есть срок до трех месяцев, чтобы тщательно изучить дело и вынести окончательное решение.
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