«Барсе» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. У CSD есть 3 месяца для вынесения окончательного решения (Cadena SER)

«Барселоне» разрешат зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора . Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD).

По информации Cadena SER, CSD разрешит «Барсе» временно зарегистрировать этих футболистов. Когда об этом решении будет объявлено официально, Ольмо и Виктор смогут вернуться на поле.

Участие нападающего и полузащитника в матче против «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании все еще находится под вопросом. Не исключено, что они смогут сыграть в финале, если «блауграна» туда пробьется.

Этот вердикт не является окончательным и не означает, что футболистам окончательно разрешили играть за «Барсу» до конца сезона. CSD признает, что ходатайство «Барселоны» имеет юридическую основу, то есть что в 52-страничном документе, который предоставил клуб, содержится достаточно аргументов для изучения.

Теперь у юридических служб вышеупомянутого органа есть срок до трех месяцев, чтобы тщательно изучить дело и вынести окончательное решение.