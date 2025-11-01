«Кремонезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Кремонезе» примет «Ювентус» в матче 10-го тура Серии А.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Джованни Дзини». Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1».
Серия А Италия. 10 тур
1 ноября 19:45, Stadio Giovanni Zini
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3965 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости