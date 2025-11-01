Круговой о попытке похищения Мостового: «Ситуация страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали!»

Круговой о попытке похищения Мостового: Ситуация страшная. Но как он рванул!.

Данил Круговой отреагировал на попытку похищения Андрея Мостового

«Мне скинули это видео. Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось.

Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Хотя как этого избежать? Все, что угодно может произойти.

Нанять телохранителя? Вроде все решилось. Все нормально. Я ему написал, поддержал», – сказал защитник ЦСКА.