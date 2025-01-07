Беттмэн о равенстве в НХЛ: «Благодаря потолку все команды могут быть конкурентными. Но в начале века были клубы с бюджетом 20 млн или 85 млн. Так мы и оказались в «Эре мертвой шайбы»
– Когда вы стали комиссионером НХЛ, думаю, одним из ваших первых действий было создание равноправия в лиге и попытка работать над этим.
– На самом деле это было желание иметь наилучший конкурентный баланс, который дает наша система.
Благодаря потолку зарплат и распределению доходов все наши команды могут позволить себе быть конкурентными. И ведь так было не всегда.
В начале века были команды с бюджетом в 20 миллионов долларов. И были команды с бюджетом в 85 миллионов долларов.
Несколько тренеров рассказывали мне сценарий матча для команд с низким бюджетом. Звучит он примерно так: «Мы держимся, цепляемся, сдерживаем, нейтрализуем мастерство соперника в течение 50 минут, а затем пытаемся украсть победу». Это был единственный способ.
Вот так мы и оказались в «Эре мертвой шайбы» (период с конца 1990-х по начало 2000-х годов, когда наблюдалось снижение результативности в НХЛ – Спортс’‘).
Мы понимали, что это портит игру, это нужно было исправлять, и это стало одной из причин, почему мы усердно пытались создать новую экономическую систему, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, возглавляющий лигу с 1993 года.
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