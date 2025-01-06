Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости

1. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выдали яркий матч в 20-м туре АПЛ – 2:2. Сыграли, несмотря на снегопад . «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23.

2. «ПСЖ» победил «Монако» (1:0) в матче за Суперкубок Франции благодаря голу Дембеле на 92-й минуте. Матвей Сафонов не сыграл, но завоевал первый трофей в составе парижан и в карьере, а вот Александр Головин снова остался без трофея .

3. МЧМ-2025. Молодежная сборная США выиграла турнир второй год подряд, одолев в финале Финляндию (4:3 ОТ). Чехия в матче за 3-е место победила Швецию (3:2 Б).

4. «Рома» обыграла «Лацио» (2:0) в жарком римском дерби в 19-м туре Серии А. Судья показал красную и 9 желтых карточек игрокам.

5. «Локомотив» был сильнее ЦСКА (4:1), СКА справился с «Витязем» (5:2), «Трактор» победил «Автомобилист» (2:0), «Металлург» обыграл «Амур» (3:2) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

6. НХЛ. «Каролина» одолела «Питтсбург» (4:3 ОТ), «Тампа» проиграла «Анахайму» (1:4), «Рейнджерс» разобрались с «Чикаго» (6:2). Другие результаты – здесь .

7. Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету на Гонке чемпионов по биатлону и лыжам в Рязани, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я.

8. НБА. «Оклахома» победила «Бостон», «Хьюстон» обыграл «Лейкерс». Остальные результаты – здесь .

9. На «Тур де Ски» Крюгер победил в масс-старте в гору , Клэбо стал 18-м и в 4-й раз выиграл многодневку , повторив достижение Колоньи и Ковальчик по количеству побед в общем зачете. А вскоре их догнала Йохауг, которая выиграла забег в гору и тоже победила в общем зачете в 4-й раз.

10. Арина Соболенко из Беларуси победила россиянку Полину Кудерметову в финале теннисного турнира в Брисбене. Команда США обыграла команду Польши в финале на United Cup: Швентек проиграла Гауфф, Хуркач – Фрицу.

11. Александра Трусова не выступит в ледовом шоу «Щелкунчик» в Баку, ее заменит Алена Косторная. Яна Рудковская объяснила , что Саша «по рекомендации врачей пока прыгать не может».

12. В «Реале» недовольны удалением Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией». Клуб собирается призвать к смене судейского руководства и состава арбитров.

13. «Анахайм» продлил контракт с Ватрано на три года. Сделка необычная. Американский форвард заработает 18 млн долларов : 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000.

14. «Енисей» обыграл «Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, УНИКС победил «Зенит» и другие результаты .

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