  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости
4

Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости

1. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выдали яркий матч в 20-м туре АПЛ – 2:2. Сыграли, несмотря на снегопад. «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23.

2. «ПСЖ» победил «Монако» (1:0) в матче за Суперкубок Франции благодаря голу Дембеле на 92-й минуте. Матвей Сафонов не сыграл, но завоевал первый трофей в составе парижан и в карьере, а вот Александр Головин снова остался без трофея.

3. МЧМ-2025. Молодежная сборная США выиграла турнир второй год подряд, одолев в финале Финляндию (4:3 ОТ). Чехия в матче за 3-е место победила Швецию (3:2 Б).

4. «Рома» обыграла «Лацио» (2:0) в жарком римском дерби в 19-м туре Серии А. Судья показал красную и 9 желтых карточек игрокам.

5. «Локомотив» был сильнее ЦСКА (4:1), СКА справился с «Витязем» (5:2), «Трактор» победил «Автомобилист» (2:0), «Металлург» обыграл «Амур» (3:2) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

6. НХЛ. «Каролина» одолела «Питтсбург» (4:3 ОТ), «Тампа» проиграла «Анахайму» (1:4), «Рейнджерс» разобрались с «Чикаго» (6:2). Другие результаты – здесь

7. Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету на Гонке чемпионов по биатлону и лыжам в Рязани, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я.

8. НБА. «Оклахома» победила «Бостон», «Хьюстон» обыграл «Лейкерс». Остальные результаты – здесь.

9. На «Тур де Ски» Крюгер победил в масс-старте в гору, Клэбо стал 18-м и в 4-й раз выиграл многодневку, повторив достижение Колоньи и Ковальчик по количеству побед в общем зачете. А вскоре их догнала Йохауг, которая выиграла забег в гору и тоже победила в общем зачете в 4-й раз.

10. Арина Соболенко из Беларуси победила россиянку Полину Кудерметову в финале теннисного турнира в Брисбене. Команда США обыграла команду Польши в финале на United Cup: Швентек проиграла Гауфф, Хуркач – Фрицу.

11. Александра Трусова не выступит в ледовом шоу «Щелкунчик» в Баку, ее заменит Алена Косторная. Яна Рудковская объяснила, что Саша «по рекомендации врачей пока прыгать не может».

12. В «Реале» недовольны удалением Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией». Клуб собирается призвать к смене судейского руководства и состава арбитров.

13. «Анахайм» продлил контракт с Ватрано на три года. Сделка необычная. Американский форвард заработает 18 млн долларов: 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000.

14. «Енисей» обыграл «Автодор» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, УНИКС победил «Зенит» и другие результаты.

Цитаты дня:

Алексей Андронов: «Я против сравнений Овечкина с Гретцки, их может делать только болван. Он и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет, какие тут Гретцки, Лемье, Хоу?»

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»

Вероника Степанова: «Если мы создадим оригинальный лыжный турнир с такими же призовыми, как на Олимпиаде, многие мировые звезды выберут эти соревнования»

Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»

«Где вы, хейтеры?» Ротенберг выложил статистику, где у СКА самая высокая средняя посещаемость в декабре в Европе

Макс Ферстаппен: «Я бы выиграл титул в «Макларене» быстрее, чем в «Ред Булл», не так уверен по поводу «Феррари»

Конор ответил Хабибу: «Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо»

«Не болейте». Загитова выложила фото с капельницей

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Отказ в регистрации Ольмо, 872-й гол Овечкина, крупные победы «Барсы» и «Сити», ничьи «Челси» и «Арсенала», Байден наградил Месси, Андреева и Шнайдер выиграли в Брисбене и другие новости
12вчера, 06:10
Кахигао – директор «Спартака», камбэк «Реала» после удаления Винисиуса, 17-летний Литтлер – чемпион мира по дартсу, 150-я победа Ротенберга, «Барса» вышла на правило 1 к 1 и другие новости
114 января, 06:10
871-й гол Овечкина, «Интер» в финале Суперкубка Италии, «Краснодар» проиграл в суде, Канада вылетела с домашнего МЧМ, Амундсен снялся с «Тур де Ски» и другие новости
133 января, 06:05
Рекомендуем
Главные новости
«Рома» победила «Лацио» – 2:0, у Салемакерса 1+1, и Пеллегрини забил. Судья показал красную и 9 желтых в римском дерби
69вчера, 21:42
«Что на этих пиндосов ориентироваться? Нидерланды, Германия и Англия нас не признают. Я бы вернул Промеса в «Спартак». Шикунов о Квинси
152вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Лацио» уступил «Роме», «Торино» и «Парма» не забили
31вчера, 21:38
Семак вложился в производство красной икры на Ладожском озере (Mash)
147вчера, 21:27
Бруну о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» ехал за победой, одно очко нас не устраивает. Мы показали хорошую игру, это должен быть наш стандарт»
46вчера, 20:49
Чемпионат Греции. ПАОК проиграл «Панатинаикосу» Руя Витории, несмотря на ассист Оздоева. Спортс’’ показывал матч с комментарием Лукомского
4вчера, 20:40Видео
Слот о 2:2 с «МЮ»: «У «Ливерпуля» было больше моментов, но мы могли проиграть, если бы Магуайр забил. «Юнайтед» хорош, когда старается»
18вчера, 20:20
50 вопросов, чтобы вспомнить 2024 год
вчера, 20:00Спецпроект
Слот о Тренте против «МЮ»: «Не лучший его матч, но это связано и с другими игроками «Ливерпуля. Гравенберх располагался недостаточно близко»
18вчера, 19:49
Аморим о 2:2 с «Ливерпулем»: «МЮ» хорош, когда борется за каждый мяч, страдает и устает. Игроки должны всерьез задуматься, если кто-то считает, что у них нет характера»
49вчера, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Хюттер о замене Головина в матче с «ПСЖ»: «Саша снова почувствовал боль в лодыжке. В целом я им доволен, он молодец»
18 минут назад
Салемакерс набрал 10 фэнтези-очков в дерби с «Лацио». Полузащитник «Ромы» забил и отдал ассист
2сегодня, 00:06Фэнтези
Раньери первым в истории Серии А выиграл 5 из 5 дерби в качестве тренера «Ромы»
10вчера, 22:07
«Рома» обыграла «Лацио» во 2-й раз подряд и не пропускает в трех дерби кряду
11вчера, 21:53
Мерлен набрал 12 фэнтези-очков с «Гавром». Защитник сделал 2 ассиста за 4 минуты в 1-м тайме
вчера, 21:45Фэнтези
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Гавру» Кузяева, «Ланс» уступил «Тулузе»
14вчера, 21:37
Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» слишком легко терял мяч и раскрывался – все могло обернуться куда хуже. Мы смотрим на следующие матчи, а не в таблицу»
10вчера, 21:19
Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 в Суперкубке Франции: «Проигрыш на последних минутах – тяжелый удар. «ПСЖ» заслужил победу, но я доволен, что мы боролись до конца»
1вчера, 21:06
Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Монако» – одна из лучших команд Франции, было тяжело. Трофеи важны, особенно в начале года»
3вчера, 20:34
Невилл о 2:2 с «Ливерпулем»: «Лучшая игра «МЮ» при Амориме и, вероятно, в сезоне, она превосходит даже победу над «Сити». Сыграть так против лучшей команды лиги – впечатляет»
13вчера, 20:05
Рекомендуем