🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я

Тереза Йохауг победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Норвежка выиграла многодневку в четвертый раз в карьере. Ранее ей это удавалось в сезоне-2013/2014, 2015/2016 и 2019/2020.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Общий зачет

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3:46.59,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 47,0

3. Джесси Диггинс (США) – 2.41,0

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.21,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 4.07,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 4.56,0

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5.03,0

8. Виктория Карл (Германия) – 7.02,0

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 7.03,0

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 7.19,0

11. Нора Саннесс (Норвегия) – 7.38,0

12. Силье Теодорсен (Норвегия) – 8.19,0