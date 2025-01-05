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🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я

Тереза Йохауг победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Норвежка выиграла многодневку в четвертый раз в карьере. Ранее ей это удавалось в сезоне-2013/2014, 2015/2016 и 2019/2020.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Женщины

Общий зачет

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3:46.59,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 47,0

3. Джесси Диггинс (США) – 2.41,0

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.21,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 4.07,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 4.56,0

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5.03,0 

8. Виктория Карл (Германия) – 7.02,0

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 7.03,0 

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 7.19,0

11. Нора Саннесс (Норвегия) – 7.38,0

12. Силье Теодорсен (Норвегия) – 8.19,0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoТереза Йохауг
logoДжесси Диггинс
logoКертту Нисканен
Кари Ойре Шлинн
logoАстрид Ойре Шлинн
logoХайди Венг
logoЭбба Андерссон
logoТереза Штадлобер
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Виктория Карл
Кристин Фоснес
Нора Саннесс
Силье Теодорсен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
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