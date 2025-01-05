🏆 Йохауг выиграла общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Шлинн – 2-я, Диггинс – 3-я
Тереза Йохауг победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Норвежка выиграла многодневку в четвертый раз в карьере. Ранее ей это удавалось в сезоне-2013/2014, 2015/2016 и 2019/2020.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Женщины
Общий зачет
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3:46.59,0
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 47,0
3. Джесси Диггинс (США) – 2.41,0
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.21,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 4.07,0
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 4.56,0
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 5.03,0
8. Виктория Карл (Германия) – 7.02,0
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 7.03,0
10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 7.19,0
11. Нора Саннесс (Норвегия) – 7.38,0
12. Силье Теодорсен (Норвегия) – 8.19,0
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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