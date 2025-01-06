🏆США выиграли МЧМ второй год подряд, одолев в финале Финляндию в овертайме
Молодежная сборная США одолела Финляндию (4:3 ОТ) в финале МЧМ-2025.
Таким образом, американцы выиграли молодежный чемпионат мира второй год подряд. В решающем матче МЧМ-2024 США победили Швецию (6:2).
Всего на счету американцев 7 выигранных турниров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем