Йохауг повторила рекорд Колоньи, Ковальчик и Клэбо по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски» – 4 раза
Тереза Йохауг в четвертый раз в карьере выиграла общий зачет «Тур де Ски».
Сегодня норвежка победила в забеге в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме и заняла первое место по итогу семи этапов многодневки. Ранее она выигрывала общий зачет в сезоне-2013/2014, 2015/2016 и 2019/2020.
Йохауг повторила достижение швейцарца Дарио Колоньи и польской лыжницы Юстины Ковальчик, а также норвежца Йоханнеса Клэбо, который выиграл общий зачет «Тур де Ски» у мужчин часом ранее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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