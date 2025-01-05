Йохауг повторила рекорд Колоньи, Ковальчик и Клэбо по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски» – 4 раза

Тереза Йохауг в четвертый раз в карьере выиграла общий зачет «Тур де Ски».

Сегодня норвежка победила в забеге в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме и заняла первое место по итогу семи этапов многодневки. Ранее она выигрывала общий зачет в сезоне-2013/2014, 2015/2016 и 2019/2020.

Йохауг повторила достижение швейцарца Дарио Колоньи и польской лыжницы Юстины Ковальчик , а также норвежца Йоханнеса Клэбо, который выиграл общий зачет «Тур де Ски» у мужчин часом ранее.