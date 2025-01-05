Макс Ферстаппен: «Определенно выиграл бы титул в «Макларене» быстрее, чем в «Ред Булл», не так уверен по поводу «Феррари»
Ферстаппен оценил скорость завоевания титулов в разных болидах.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявлял, что выиграл бы чемпионство в 2024 году в «Макларене» и «Феррари».
У нидерландца спросили, удалось ли бы ему сделать это до Гран-при Лас-Вегаса – быстрее, чем в «Ред Булл».
«Я бы определенно ответил «да» насчет «Макларена», но не так уверен по поводу «Феррари», – со смехом ответил Макс.
Ферстаппен также отреагировал на вопрос об успешных гонках в Бразилии и Катаре после штрафов:
«Да, если задеть мои амбиции, все складывается хорошо».
Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
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