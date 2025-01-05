Макс Ферстаппен: «Определенно выиграл бы титул в «Макларене» быстрее, чем в «Ред Булл», не так уверен по поводу «Феррари»

Ферстаппен оценил скорость завоевания титулов в разных болидах.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявлял, что выиграл бы чемпионство в 2024 году в «Макларене» и «Феррари».

У нидерландца спросили, удалось ли бы ему сделать это до Гран-при Лас-Вегаса – быстрее, чем в «Ред Булл».

«Я бы определенно ответил «да» насчет «Макларена », но не так уверен по поводу «Феррари», – со смехом ответил Макс.

Ферстаппен также отреагировал на вопрос об успешных гонках в Бразилии и Катаре после штрафов:

«Да, если задеть мои амбиции, все складывается хорошо».

Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»

Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»