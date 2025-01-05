Конор ответил Хабибу: «Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо»
Конор Макгрегор раскритиковал поведение ирландских бойцов.
«Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо. Классика», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»
Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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