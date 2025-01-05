Конор ответил Хабибу: «Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо»

Конор Макгрегор раскритиковал поведение ирландских бойцов.

«Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо. Классика», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»

Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»