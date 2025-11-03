Жамалетдинов верит в чемпионство ЦСКА: «Нравится молодежь. У нее большое будущее»

Тимур Жамалетдинов верит в чемпионство ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

Тимур Жамалетдинов оценил шансы ЦСКА на чемпионство.

После 14 туров армейцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на 2 очка.

— Нравится вам нынешний ЦСКА?

— Да, очень нравится. Нравится молодежь, которая сейчас играет в команде. Думаю, у них большое будущее — и у ребят, и самой команды. Хочется, чтобы они дальше не сбавляли и выиграли чемпионство, которого у ЦСКА давно не было.

Верю, что они могут взять золото в этом сезоне. И этого ждут все болельщики. Я тоже буду только рад, если ЦСКА станет чемпионом, – сказал экс-форвард ЦСКА, а ныне игрок «Челябинска».