«Не болейте». Загитова выложила фото с капельницей

Алина Загитова опубликовала фото с капельницей.

«Не болейте», – написала олимпийская чемпионка.

Загитовой 22 года, она не участвует в соревнованиях с 2019-го. Сейчас она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.