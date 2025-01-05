«Не болейте». Загитова выложила фото с капельницей
Алина Загитова опубликовала фото с капельницей.
«Не болейте», – написала олимпийская чемпионка.
Загитовой 22 года, она не участвует в соревнованиях с 2019-го. Сейчас она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алины Загитовой
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