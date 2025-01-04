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«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Крюгер, Лапалю, Мох, Фермойлен выступят в масс-старте в гору

Клэбо, Крюгер, Лапалю, Мох выступят в масс-старте в гору на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Начало – 16:15 по московскому времени (5 января), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Яник Рибли (Швейцария)

3. Уго Лапалю (Франция)

4. Эрик Валнес (Норвегия)

5. Ховард Мусебю (Норвегия)

6. Мика Фермойлен (Австрия)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

9. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

10. Матис Делож (Франция)

11. Эдвин Ангер (Швеция)

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

13. Фридрих Мох (Германия)

14. Элиа Барп (Италия)

15. Вильям Поромаа (Швеция)

16. Бен Огден (США)

17. Антуан Сир (Канада)

19. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

23. Михал Новак (Чехия)

26. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра)

27. Беда Клее (Швейцария)

29. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

30. Йенс Бурман (Швеция)

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:50.24,0

2. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.18,0

3. Ховард Мусебю (Норвегия) – 2.29,0

4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2.29,0

5. Уго Лапалю (Франция) – 2.44,0

6. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.56,0

7. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.59,0

8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 3.04,0

9. Матис Делож (Франция) – 3.12,0

10. Эдвин Ангер (Швеция) – 3.17,0

11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.29,0

12. Фридрих Мох (Германия) – 3.36,0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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Бен Огден
Элиа Барп
logoсборная Швейцарии
Ивер Тильхейм Андерсен
Яник Рибли
logoЙенс Бурман
Иринеу Эстеве Альтимирас
Михал Новак
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