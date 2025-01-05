Яна Рудковская: «Трусова сказала, что по рекомендации врачей она пока прыгать не может. Я не задаю вопросы, что это за рекомендация»

Яна Рудковская объяснила, почему Александра Трусова не исполняет прыжки в шоу.

Трусова (в замужестве Игнатова) выступает в шоу Евгения Плющенко, продюсером которых является Рудковская.

«Когда я задаю вопрос по поводу контента, мы обговариваем, что на наших шоу прыгают все. Саша сказала, что по рекомендации врачей она пока прыгать не может.

Я не задаю вопросы, что это за рекомендация. Надеюсь, что она в скором времени поправится.

К сожалению, Саши не будет на шоу в Баку , потому что действительно не очень хорошо себя чувствует», – сказала Рудковская.