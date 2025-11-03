Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»

Роман Березовский: Алексей Батраков – лучший российский футболист прямо сейчас.

Роман Березовский назвал хавбека «Локомотива » лучшим российским игроком.

— Агенты на то и есть агенты, они могут завышать какие-то моменты . Но Батраков проявляет себя на протяжении длительного периода времени с самой лучшей стороны, и это подкупает. Частенько бывает, что игроки хорошо себя проявляют, но не на такой дистанции. Кто-то может снизить требования к себе, или что-то другое может произойти.

А Алексей в плане стабильности — хороший пример. Человек продолжает гнуть свою линию, видны его горящие глаза, его ненасытность, он хочет еще и еще.

— Это лучший российский футболист прямо сейчас?

— Думаю, на сегодняшний день – да, – сказал бывший вратарь «Зенита».