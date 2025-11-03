  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»
3

Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»

Роман Березовский: Алексей Батраков – лучший российский футболист прямо сейчас.

Роман Березовский назвал хавбека «Локомотива» лучшим российским игроком.

— Агенты на то и есть агенты, они могут завышать какие-то моменты. Но Батраков проявляет себя на протяжении длительного периода времени с самой лучшей стороны, и это подкупает. Частенько бывает, что игроки хорошо себя проявляют, но не на такой дистанции. Кто-то может снизить требования к себе, или что-то другое может произойти. 

А Алексей в плане стабильности — хороший пример. Человек продолжает гнуть свою линию, видны его горящие глаза, его ненасытность, он хочет еще и еще.

— Это лучший российский футболист прямо сейчас?

— Думаю, на сегодняшний день – да, – сказал бывший вратарь «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoРоман Березовский
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Агентские вбросы. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы»
вчера, 17:17
Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»
вчера, 14:50
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
вчера, 12:53
Главные новости
Дмитриев о разбитом окне автобуса «Спартака»: «Непонятно, что прилетело. На камень не похоже. Страшновато было»
37 минут назад
«Краснодар» обыграл «Спартак», красные Кордобы и Дугласа, победы «Барсы», «Интера» и «Милана», Синнер выиграл «Мастерс» в Париже, Батраков – в шорт-листе «ПСЖ», женский «Спартак» – чемпион России и другие новости
сегодня, 04:15
Станкович об 1:2 с «Краснодаром»: «Ву, Денисов, Литвинов и Дмитриев бились как львы. Если бы «Спартак» не подарил второй гол, могло все завершиться иначе»
сегодня, 03:52
Дибала впервые не забил с пенальти за «Рому», получив травму при ударе с точки в игре с «Миланом». Ранее у форварда было 18 успешных попыток
сегодня, 02:34
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала». А кто ваш фаворит?
вчера, 22:30Тесты и игры
«Наполи» лидирует в Серии А с 22 очками после 10-го тура. «Интер», «Милан» и «Рома» отстают на один балл, «Болонья» и «Юве» – на 4
вчера, 22:14
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» разгромил «Мальорку», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
вчера, 21:58
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
вчера, 21:55
Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»
вчера, 21:50Фото
Гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
13 минут назад
Талалаев о травме Петрова в матче с «Ахматом»: «Ндонг сыграл некрасиво. При 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…»
23 минуты назад
У Сон Хын Мина 1+1 с пасом на победный гол в матче с «Остином». «Лос-Анджелес» вышел в 1/4 финала Кубка МЛС на «Ванкувер» Мюллера
сегодня, 04:18
Первая лига. «Ротор» примет «Арсенал», «Факел» против «Торпедо»
сегодня, 04:02
Осинькин об 1:3 с «Оренбургом»: «Сочи» не выдержал борьбу. Ранний гол, специфика поля и стадиона. Здесь непросто любой команде»
сегодня, 03:38
Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»
сегодня, 03:25
Ахметзянов о 1-й победе «Оренбурга» в РПЛ за 9 матчей: «С такими горящими глазами невозможно не добиваться результата»
сегодня, 03:00
Талалаев о 2:0: «Удивило, что «Балтика» создала столько моментов в матче с крепким, боевитым «Ахматом»
сегодня, 02:15
Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»
вчера, 22:29
Радимов о «Спартаке»: «Плевать на результаты, игру, индивидуальные ошибки. Скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте фамилию!»
вчера, 22:04