Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»
Роман Березовский: Алексей Батраков – лучший российский футболист прямо сейчас.
Роман Березовский назвал хавбека «Локомотива» лучшим российским игроком.
— Агенты на то и есть агенты, они могут завышать какие-то моменты. Но Батраков проявляет себя на протяжении длительного периода времени с самой лучшей стороны, и это подкупает. Частенько бывает, что игроки хорошо себя проявляют, но не на такой дистанции. Кто-то может снизить требования к себе, или что-то другое может произойти.
А Алексей в плане стабильности — хороший пример. Человек продолжает гнуть свою линию, видны его горящие глаза, его ненасытность, он хочет еще и еще.
— Это лучший российский футболист прямо сейчас?
— Думаю, на сегодняшний день – да, – сказал бывший вратарь «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
