«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ