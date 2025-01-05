Трусова не выступит в шоу «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Ее заменит Косторная
Александра Трусова не выступит в ледовом шоу «Щелкунчик» в Баку.
Шоу Евгения Плющенко пройдет 11 января.
«Уважаемые зрители, доносим до вашего сведения, что по семейным обстоятельствам Александру Трусову в роли Мари заменит чемпионка Европы и Финала Гран-при – Алена Косторная», – сообщается на сайте заказа билетов.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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