15

Трусова не выступит в шоу «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Ее заменит Косторная

Александра Трусова не выступит в ледовом шоу «Щелкунчик» в Баку.

Шоу Евгения Плющенко пройдет 11 января.

«Уважаемые зрители, доносим до вашего сведения, что по семейным обстоятельствам Александру Трусову в роли Мари заменит чемпионка Европы и Финала Гран-при – Алена Косторная», – сообщается на сайте заказа билетов.

Фигуристы разбежались по новогодним шоу: кого выбрали Плющенко, Навка и Авербух?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгений Плющенко
ледовые шоу
logoАлена Косторная
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гимнастка Канаева: «У команды Тутберидзе мне нравятся оригинальные постановки. Ее девочки делают сверхработу технически, но они и художественно одарены»
822 декабря 2024, 15:51
«Трусова – самая популярная фигуристка в мире». Что выберет Саша – Олимпиаду или шоу?
1201 ноября 2024, 15:37
Яна Рудковская: «У Трусовой очень высокая ставка в ледовых шоу. Она самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас»
2221 ноября 2024, 07:46
Рекомендуем
Главные новости
Лев Лазарев пропустит Российско-китайские игры из-за болезни
42вчера, 20:54
Татауров о победе Дикиджи на чемпионате России: «Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше»
4вчера, 20:37
Елена Радионова: «Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоевывать первые места»
24вчера, 20:26
Галлямов о стабильности: «Я себе иногда говорю: это же не матч на 90 минут. Три минуты и четыре минуты – все. Можно и вытерпеть»
20вчера, 19:30
Галлямов о соперничестве с Бойковой и Козловским: «Это больше интересно болельщикам, журналистам. Мы просто делаем свою работу и выступаем»
31вчера, 19:12
Галлямов о спортивной карьере: «Все только начинается, поэтому говорить о закате бессмысленно. Хочу радовать всех результатами»
15вчера, 16:34
Давыдов о Лазареве: «Пять четверных успешно идут в прокате на тренировках, но насколько это нужно все время делать – это мы обсуждаем»
52вчера, 16:05
Чемпионат Южной Кореи. Чжи А Син и Чха Чжун Хван лидируют после короткой программы, Ким Чхэ Ен и Ли Си Хен – 2-е
7вчера, 15:22
Ирина Роднина: «Сейчас в фигурном катании много спортсменок, которые откатывают программы, но в память не западают»
68вчера, 11:27
Анна Щербакова посетила Большой театр
184вчера, 10:00Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
930 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Рекомендуем