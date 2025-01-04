«Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг, Шлинн, Венг, Лаукли, Диггинс, Нисканен пробегут масс-старт в гору
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Начало – 17:30 по московскому времени (5 января), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Надин Фендрих (Швейцария)
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
4. Джесси Диггинс (США)
5. Кертту Нисканен (Финляндия)
6. Хайди Венг (Норвегия)
7. Тереза Штадлобер (Австрия)
8. Эбба Андерссон (Швеция)
9. Виктория Карл (Германия)
10. Криста Пярмякоски (Финляндия)
11. Кристин Фоснес (Норвегия)
12. Силье Теодорсен (Норвегия)
13. Моа Илар (Швеция)
14. Нура Саннесс (Норвегия)
15. Пиа Финк (Германия)
16. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
17. Линн Сван (Швеция)
18. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада)
19. Лаура Гиммлер (Германия)
20. Джулия Керн (США)
22. Йоханна Матинтало (Финляндия)
24. Катержина Янатова (Чехия)
25. София Лаукли (США)
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3:11.00,0
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 22,0
3. Джесси Диггинс (США) – 1.47,0
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.27,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 3.39,0
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.45,0
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 4.12,0
8. Виктория Карл (Германия) – 5.28,0
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 5.37,0
10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 5.54,0
11. Силье Теодорсен (Норвегия) – 6.44,0
12. Моа Илар (Швеция) – 6.52,0
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