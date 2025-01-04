  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг, Шлинн, Венг, Лаукли, Диггинс, Нисканен пробегут масс-старт в гору
1

«Тур де Ски». 7-й этап. Йохауг, Шлинн, Венг, Лаукли, Диггинс, Нисканен пробегут масс-старт в гору

Йохауг, Шлинн, Венг, Диггинс, Лаукли пробегут масс-старт в гору на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

10 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Начало – 17:30 по московскому времени (5 января), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Надин Фендрих (Швейцария)

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

4. Джесси Диггинс (США)

5. Кертту Нисканен (Финляндия)

6. Хайди Венг (Норвегия)

7. Тереза Штадлобер (Австрия)

8. Эбба Андерссон (Швеция)

9. Виктория Карл (Германия)

10. Криста Пярмякоски (Финляндия)

11. Кристин Фоснес (Норвегия)

12. Силье Теодорсен (Норвегия)

13. Моа Илар (Швеция)

14. Нура Саннесс (Норвегия)

15. Пиа Финк (Германия)

16. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

17. Линн Сван (Швеция)

18. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада)

19. Лаура Гиммлер (Германия)

20. Джулия Керн (США)

22. Йоханна Матинтало (Финляндия)

24. Катержина Янатова (Чехия)

25. София Лаукли (США)

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3:11.00,0

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 22,0

3. Джесси Диггинс (США) – 1.47,0

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.27,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 3.39,0

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.45,0

7. Эбба Андерссон (Швеция) – 4.12,0

8. Виктория Карл (Германия) – 5.28,0

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 5.37,0

10. Кристин Фоснес (Норвегия) – 5.54,0

11. Силье Теодорсен (Норвегия) – 6.44,0

12. Моа Илар (Швеция) – 6.52,0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoКубок мира
logoТур де Ски
результаты
logoсборная Норвегии жен
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoДжесси Диггинс
logoЭбба Андерссон
Кристин Фоснес
logoКертту Нисканен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoАстрид Ойре Шлинн
Силье Теодорсен
logoТереза Йохауг
Виктория Карл
logoТереза Штадлобер
logoсборная Финляндии жен
Моа Илар
logoсборная Швеции жен
logoХайди Венг
logoсборная США жен
logoсборная Австрии жен
сборная Швейцарии жен
logoЛинн Сван
Джулия Керн
Надин Фендрих
Катержина Янатова
Пиа Финк
София Лаукли
Ясми Йоэнсуу
Йоханна Матинтало
Лаура Гиммлер
Нора Саннесс
сборная Чехии жен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ «Тур де Ски». 6-й этап. Йохауг выиграла скиатлон, Штадлобер – 2-я, Шлинн – 3-я
172сегодня, 15:28
❄️ «Тур де Ски». 5-й этап. Фендрих победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Шлинн лидирует в общем зачете
118вчера, 15:17
❄️ «Тур де Ски». Шлинн выиграла классическую гонку преследования, Йохауг уступила 0,2 секунды
771 января, 12:19
Рекомендуем
Главные новости
«Тур де Ски». 7-й этап. Клэбо, Крюгер, Лапалю, Мох, Фермойлен выступят в масс-старте в гору
1сегодня, 18:26
Савелий Коростелев: «Я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание»
сегодня, 17:48
Наталья Терентьева: «Очень соскучилась по гонкам, рада наконец‑то влиться в борьбу. Надеюсь, дальше все будет идти по нарастающей»
1сегодня, 17:25
❄️ «Тур де Ски». 6-й этап. Йохауг выиграла скиатлон, Штадлобер – 2-я, Шлинн – 3-я
172сегодня, 15:28
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Крафт победил, Херль – 2-й, Чофениг – 3-й
5сегодня, 14:35
Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Кольтури – 2-я, Робинсон – 3-я
2сегодня, 14:16
Вероника Степанова: «Равных Терентьевой нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!»
69сегодня, 13:56
Кулешова о неправильных автограф-картах: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»
2сегодня, 12:26
Рейс-директор FIS: «Не согласен, что «Тур де Ски» скучный. Думаю, мы нашли хороший баланс – он не должен быть слишком сложным»
7сегодня, 12:02
Нортуг о «Тур де Ски»: «FIS нужно переосмыслить формат, сделать его более зрелищным. То, что есть сейчас – очень скучно»
35сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
1вчера, 13:26
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем