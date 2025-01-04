«Гонка чемпионов». Команды Терентьевой и Халили, Коростелева и Смольских, Терентьева и Латыпова выступят в эстафете
Технониколь «Гонка чемпионов»
Рязань
Эстафета
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Составы команд
Илья Семиков, Анастасия Кулешова, Василий Томшин, Ирина Казакевич
Иван Якимушкин, Екатерина Никитина, Александр Логинов, Тамара Дербушева
Алексей Червоткин, Алина Пеклецова, Антон Бабиков, Анастасия Шевченко
Артем Мальцев, Наталья Терентьева, Карим Халили, Анастасия Халили
Андрей Мельниченко, Татьяна Сорина, Кирилл Бажин, Виктория Сливко
Денис Спицов, Алена Баранова, Евгений Емерхонов, Анастасия Гришина
Егор Митрошин, Дарья Непряева, Александр Поварницын, Кристина Резцова
Сергей Ардашев, Евгения Крупицкая, Дмитрий Лазовский (Беларусь), Анна Сола (Беларусь)
Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов, Наталия Шевченко
Савелий Коростелев, Анастасия Фалеева, Антон Смольский (Беларусь), Динара Смольская (Беларусь)
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
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