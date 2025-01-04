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«Гонка чемпионов». Команды Терентьевой и Халили, Коростелева и Смольских, Терентьева и Латыпова выступят в эстафете

5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов с участием лыжников и биатлонистов.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Эстафета

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Составы команд

Илья Семиков, Анастасия Кулешова, Василий Томшин, Ирина Казакевич

Иван Якимушкин, Екатерина Никитина, Александр Логинов, Тамара Дербушева

Алексей Червоткин, Алина Пеклецова, Антон Бабиков, Анастасия Шевченко

Артем Мальцев, Наталья Терентьева, Карим Халили, Анастасия Халили

Андрей Мельниченко, Татьяна Сорина, Кирилл Бажин, Виктория Сливко

Денис Спицов, Алена Баранова, Евгений Емерхонов, Анастасия Гришина

Егор Митрошин, Дарья Непряева, Александр Поварницын, Кристина Резцова

Сергей Ардашев, Евгения Крупицкая, Дмитрий Лазовский (Беларусь), Анна Сола (Беларусь)

Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов, Наталия Шевченко

Савелий Коростелев, Анастасия Фалеева, Антон Смольский (Беларусь), Динара Смольская (Беларусь)

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Тамара Дербушева (Воронина)
logoсборная Беларуси жен
logoКристина Резцова
logoАнна Сола
Антон Смольский
logoсборная России жен
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoВасилий Томшин
logoВиктория Сливко
logoЭдуард Латыпов
Евгений Емерхонов
logoАлександр Логинов
сборная Беларуси
logoДмитрий Лазовский
logoАнастасия Шевченко
logoКарим Халили
logoсборная России
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Анастасия Гришина
logoАнастасия Халили (Гореева)
Гонка чемпионов (Рязань)
logoАнтон Бабиков
Кирилл Бажин
logoАлександр Поварницын
logoИрина Казакевич
logoАлексей Червоткин
Екатерина Никитина
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАндрей Мельниченко
logoМария Истомина
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Терентьев
logoАнастасия Фалеева
logoЕвгения Крупицкая
Егор Митрошин
logoАлена Баранова
logoИван Якимушкин
Алина Пеклецова
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
logoДенис Спицов
лыжные гонки
logoАртем Мальцев
logoИлья Семиков
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoДарья Непряева
logoСергей Ардашев
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