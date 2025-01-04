Брисбен (WTA). Соболенко и Полина Кудерметова сыграют за титул

Арина Соболенко и Полина Кудерметова сыграют за титул в Брисбене.

Сетка турнира здесь . Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Финал