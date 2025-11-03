Гасперини о 0:1 с «Миланом»: «Когда после таких матчей остаешься с пустыми руками, есть уверенность, что «Рома» на правильном пути. Травма Дибалы – наибольшая потеря»

Джан Пьеро Гасперини: «Рома» на правильном пути, несмотря на 0:1 с «Миланом».

Джан Пьеро Гасперини оценил поражение «Ромы» от «Милана » (0:1) в 10-м туре Серии А.

«Люди во что бы то ни стало хотят найти то, что пошло не так, но мне проще фокусироваться на том, что получилось и не хватило всего нескольких сантиметров.

Мы создали много моментов – вот такого подхода хочу придерживаться. И когда после таких матчей остаешься с пустыми руками, это вызывает не только огромное сожаление, но и придает уверенность в том, что мы на правильном пути.

Самое худшее в эпизоде с пенальти — травма Дибалы . Посмотрим, надолго ли он выбыл, до окончания [ноябрьской] паузы на матчи сборных – так уж точно. Сегодня для нас это самая большая потеря», – сказал тренер «Ромы».