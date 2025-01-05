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🏆 Клэбо выиграл общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й

Йоханнес Клэбо победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Норвежец выиграл многодневку в четвертый раз в карьере. Ранее ему это удавалось в сезоне-2018/19, 2021/22 и 2022/23.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Мужчины

Общий зачет

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:00.55,0

2. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.35,0

3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.11,0

4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2.24,0

5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 2.25,0

6. Уго Лапалю (Франция) – 2.36,0

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.41,0

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.54,0

9. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 2.56,0

10. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.56,0

11. Матис Делож (Франция) – 3.00,0

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.15,0

13. Бен Огден (США) – 3.16,0

14. Вильям Поромаа (Швеция) – 3.22,0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Матис Делож
Ян Томас Йенссен
сборная Великобритании
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logoСимен Хегстад Крюгер
Андреас Фьюрен Рее
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Мика Фермойлен
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Бен Огден
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Уго Лапалю
Эдвин Ангер
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