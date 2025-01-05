🏆 Клэбо выиграл общий зачет «Тур де Ски»-2024/25, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
Йоханнес Клэбо победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Норвежец выиграл многодневку в четвертый раз в карьере. Ранее ему это удавалось в сезоне-2018/19, 2021/22 и 2022/23.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Мужчины
Общий зачет
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:00.55,0
2. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.35,0
3. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.11,0
4. Мика Фермойлен (Австрия) – 2.24,0
5. Ховард Мусебю (Норвегия) – 2.25,0
6. Уго Лапалю (Франция) – 2.36,0
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.41,0
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.54,0
9. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 2.56,0
10. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 2.56,0
11. Матис Делож (Франция) – 3.00,0
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.15,0
13. Бен Огден (США) – 3.16,0
14. Вильям Поромаа (Швеция) – 3.22,0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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