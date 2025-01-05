НХЛ. «Чикаго» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Питтсбурга», «Анахайм» встретится с «Тампой»

«Чикаго» примет «Рейнджерс» в рамках НХЛ.

«Каролина » будет играть против «Питтсбурга », «Бостон » встретится с «Айлендерс », «Торонто » примет «Филадельфию», «Анахайм» – «Тампу».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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