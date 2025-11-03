Дибала впервые не забил с пенальти за «Рому», получив травму при ударе с точки в игре с «Миланом». Ранее у форварда было 18 успешных попыток

Пауло Дибала впервые не забил с пенальти за «Рому».

На 82-й минуте удар форварда отбил вратарь «Милана » Майк Меньян.

В итоге римляне уступили в матче Серии А со счетом 0:1, а Дибала получил травму во время исполнения 11-метрового и был заменен на 84-й минуте.

Предыдущие 18 ударов с точки за «Рому» во всех турнирах Дибала реализовал. Последний раз аргентинец не смог забить с пенальти 30 ноября 2021 года в матче с «Салернитаной» (2:0), будучи игроком «Ювентуса».