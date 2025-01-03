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  • 871-й гол Овечкина, «Интер» в финале Суперкубка Италии, «Краснодар» проиграл в суде, Канада вылетела с домашнего МЧМ, Амундсен снялся с «Тур де Ски» и другие новости
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871-й гол Овечкина, «Интер» в финале Суперкубка Италии, «Краснодар» проиграл в суде, Канада вылетела с домашнего МЧМ, Амундсен снялся с «Тур де Ски» и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:4 Б), Овечкин забил 871-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 23), но завершил матч с «минус 2» и не смог пробить Флери в серии буллитов, Тренин поразил ворота «Кэпиталс» в меньшинстве. 

2. «Интер» обыграл «Аталанту» (2:0) в 1/2 финала Суперкубка Италии, героем матча стал защитник миланцев Дензел Думфрис, оформивший красивый дубль – забил в падении через себя и ударом под перекладину из-за штрафной. Вторым финалистом станет «Ювентус» или «Милан».

3. МЧМ. Канада осталась без медалей второй год подряд, проиграв Чехии (3:4) в 1/4 финала домашнего турнира. «Кленовые» пропустили решающий гол за 40 секунд до конца третьего периода. В других матчах обошлось без сенсаций – Швеция одолела Латвию, Финляндия справилась со Словакией, а США разгромили Швейцарию.

4. «Краснодар» обязан выплатить 3,4 млн евро за Эрика Бутхейма «Буде-Глимт» по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). «Быки» купили норвежского форварда за 6 млн, но он ни разу не сыграл за клуб и расторг контракт в 2022 году.

5. НБА. «Бостон» одолел «Миннесоту», «Милуоки» дома проиграл «Бруклину». 

6. Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, чтобы признать турнир недействительным, если Дани Ольмо и Пау Виктора зарегистрируют после давления «Барселоны».

7. Норвежец Харальд Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за болезни, он действующий победитель лыжной многодневки.

8. Сидни Кросби назван лучшим хоккеистом XXI века по версии Sportsnet. Александр Овечкин – 2-й, Коннор Макдэвид – 3-й, Павел Дацюк – 7-й, Никита Кучеров – 8-й, Евгений Малкин – 19-й.

9. Защитник иранского «Эстегляля» Рамин Резаян оштрафован на 12 тысяч долларов за объятия с болельщицей перед матчем. В Иране прикосновения мужчин и женщин на публике запрещены, если они не являются родственниками.

10. В 103 года умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Она пять раз побеждала на Олимпийских играх в соревнованиях по спортивной гимнастике.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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