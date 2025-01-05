Суперкубок Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина. Онлайн-трансляция начнется в 19:30 

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет Оkkо. Суперкубок Франции Доха, Катар ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.