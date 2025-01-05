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Суперкубок Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Монако» Головина. Онлайн-трансляция начнется в 19:30 

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Суперкубок Франции

Доха, Катар

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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