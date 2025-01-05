Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»

Рой Кин раскритиковал Трента Александер-Арнолда за 1-й тайм матча с «МЮ».

«Ливерпуль » играет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ (1:1, второй тайм).

«Мы говорим о том, как Трент великолепно подключается к атакам, но его игра в обороне сегодня… Боже мой, он играет как школьник.

Говорят, что он переходит в «Реал », но с такой игрой в обороне он окажется в «Транмер Роверс» (клуб, выступающий в 4-м дивизионе Англии – Спортс’’). Он должен стараться лучше», – сказал бывший хавбек и капитан «Манчестер Юнайтед » Кин.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.