Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
Рой Кин раскритиковал Трента Александер-Арнолда за 1-й тайм матча с «МЮ».
«Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ (1:1, второй тайм).
«Мы говорим о том, как Трент великолепно подключается к атакам, но его игра в обороне сегодня… Боже мой, он играет как школьник.
Говорят, что он переходит в «Реал», но с такой игрой в обороне он окажется в «Транмер Роверс» (клуб, выступающий в 4-м дивизионе Англии – Спортс’’). Он должен стараться лучше», – сказал бывший хавбек и капитан «Манчестер Юнайтед» Кин.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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