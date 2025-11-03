У Сон Хын Мина 1+1 с пасом на победный гол в матче с «Остином». «Лос-Анджелес» вышел в 1/4 финала Кубка МЛС на «Ванкувер» Мюллера

Сон Хын Мин забил гол и сделал ассист в матче с «Остином» (4:1).

Вингер «Лос-Анджелеса » отличился в ответной игре стартового раунда Кубка МЛС, отдав пас на победный гол. Первый матч калифорнийцы выиграли со счетом 2:1.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел в 1/4 финала Кубка МЛС, где встретится с «Ванкувер Уайткэпс », за которых выступает Томас Мюллер. Игра в рамках полуфинала Западной конференции пройдет 22 или 23 ноября на поле канадского клуба.

Всего в 12 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф на счету Сон Хын Мина 10 голов и 3 ассиста.