Контракт Ватрано с «Анахаймом» – на 18 млн долларов. 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000
Появились подробности нового контракта Фрэнка Ватрано с «Анахаймом».
Ранее 30-летний форвард объявил о переподписании соглашения с «Дакс» на три года.
По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, общая сумма контракта составит 18 млн долларов. Ватрано будет получать 3 млн в год в виде базовой зарплаты, а затем 9 млн в виде отсроченных выплат.
ЛеБрюн утверждает, что начиная с 2035 года, через 10 лет, Фрэнк будет получать 900 000 долларов в год в течение 10 лет.
Его план – к тому времени жить за пределами Калифорнии и ее налоговой системы после завершения карьеры.
Для «Анахайма» отсроченные выплаты выгодны тем, что среднегодовая стоимость контракта (AAV) составит 4,57 млн долларов вместо 6 млн. Это способ для команды и игрока сделать соглашение взаимовыгодным.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
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