Контракт Ватрано с «Анахаймом» – на 18 млн долларов. 3 млн – базовая зарплата за 3 года, после 2035-го ему будут платить 10 лет по 900 000

Появились подробности нового контракта Фрэнка Ватрано с «Анахаймом».

Ранее 30-летний форвард объявил о переподписании соглашения с «Дакс» на три года.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, общая сумма контракта составит 18 млн долларов. Ватрано будет получать 3 млн в год в виде базовой зарплаты, а затем 9 млн в виде отсроченных выплат.

ЛеБрюн утверждает, что начиная с 2035 года, через 10 лет, Фрэнк будет получать 900 000 долларов в год в течение 10 лет.

Его план – к тому времени жить за пределами Калифорнии и ее налоговой системы после завершения карьеры.

Для «Анахайма » отсроченные выплаты выгодны тем, что среднегодовая стоимость контракта (AAV) составит 4,57 млн долларов вместо 6 млн. Это способ для команды и игрока сделать соглашение взаимовыгодным.