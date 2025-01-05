Невилл лопатой бросал снег на поле «Энфилда» перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ». Каррагер убирал
Гари Невилл и Джейми Каррагер играли со снегом перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ».
Напомним, сегодняшний матч 20-го тура АПЛ мог быть отменен из-за снегопада. После совещания о безопасности проведения игры было решено играть.
Перед матчем бывший защитник «МЮ» Невилл лопатой бросал снег на поле «Энфилда», а экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер убирал его, бросая обратно. Кадры показали в трансляции Sky Sports.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
❄️ Как красиво засыпало «Энфилд». Но из-за снега чуть не сорвался «Ливерпуль» – «МЮ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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