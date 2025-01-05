Невилл лопатой бросал снег на поле «Энфилда» перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ». Каррагер убирал

Гари Невилл и Джейми Каррагер играли со снегом перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ».

Напомним, сегодняшний матч 20-го тура АПЛ мог быть отменен из-за снегопада. После совещания о безопасности проведения игры было решено играть .

Перед матчем бывший защитник «МЮ» Невилл лопатой бросал снег на поле «Энфилда », а экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер убирал его, бросая обратно. Кадры показали в трансляции Sky Sports.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports

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