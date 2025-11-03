Талалаев о травме Петрова в матче с «Ахматом»: «Ндонг сыграл некрасиво. При 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…»

Андрей Талалаев: Ндонг сыграл некрасиво, нанеся травму Петрову.

Андрей Талалаев рассказал о травме Максима Петрова в матче РПЛ с «Ахматом » (2:0). На счету хавбека «Балтики» победный гол и ассист в этой игре.

— Теперь вам будет сложно определять стартовый состав?

— Я сказал ребятам, что теперь неизвестно, кто будет играть в следующем матче с «Краснодаром».

Единственным минусом в этой игре была травма Максима Петрова. Я всегда говорю своим игрокам, что умышленно идти на такие фолы нет смысла. Футболист «Ахмата» Ндонг сыграл некрасиво. При счете 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…

Макс пропустит следующую игру, посмотрим, как быстро он сможет вернуться, — сказал тренер «Балтики».