Талалаев о травме Петрова в матче с «Ахматом»: «Ндонг сыграл некрасиво. При 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…»
Андрей Талалаев: Ндонг сыграл некрасиво, нанеся травму Петрову.
Андрей Талалаев рассказал о травме Максима Петрова в матче РПЛ с «Ахматом» (2:0). На счету хавбека «Балтики» победный гол и ассист в этой игре.
— Теперь вам будет сложно определять стартовый состав?
— Я сказал ребятам, что теперь неизвестно, кто будет играть в следующем матче с «Краснодаром».
Единственным минусом в этой игре была травма Максима Петрова. Я всегда говорю своим игрокам, что умышленно идти на такие фолы нет смысла. Футболист «Ахмата» Ндонг сыграл некрасиво. При счете 0:2, игра 10 на 11, идти на такой контакт…
Макс пропустит следующую игру, посмотрим, как быстро он сможет вернуться, — сказал тренер «Балтики».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости