Алексей Андронов: «Я против сравнений Овечкина с Гретцки, их может делать только болван. Он и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет, какие тут Гретцки, Лемье, Хоу?»

Алексей Андронов против сравнений Александра Овечкина с Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» в матче НХЛ с «Рейнджерс» (7:4) забросил 872-ю шайбу в регулярках. 39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (872 в 1449 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

«Хочу раз и навсегда (хотя практика говорит, что это нереально, хаха) зафиксировать свое отношение. Я за то, чтобы рекорд был побит. Все когда-то бьются, и сам Гретцки это отлично понимает.

Но я против каких бы то ни было сравнений Овечкина с Гретцки. Их может делать только болван, игравший палкой от пылесоса и в валенках.

Овечкин и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет. Какие тут Гретцки, Лемье, Форсберг, Челиос, Лидстрем, Горди Хоу?» – написал комментатор в телеграм-канале.