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United Cup. Финал. Швентек сыграет с Гауфф, Хуркач – с Фрицем

Команды США и Польши сыграют за титул на United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

Сидней, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

США – Польша

Коко Гауфф (США) – Ига Швентек (Польша)

Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша)

Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Ига Швентек / Хуберт Хуркач (Польша)

Опубликовала: Любовь Энина
logoUnited Cup
результаты
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logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoХуберт Хуркач
logoТэйлор Фриц
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