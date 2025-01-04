United Cup. Финал. Швентек сыграет с Гауфф, Хуркач – с Фрицем

Команды США и Польши сыграют за титул на United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. United Cup Сидней, Австралия 27 декабря 2024 – 5 января 2025 Призовой фонд – 11 170 000 долларов Открытые корты, хард Финал США – Польша Коко Гауфф (США) – Ига Швентек (Польша) Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша) Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Ига Швентек / Хуберт Хуркач (Польша)