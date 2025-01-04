United Cup. Финал. Швентек сыграет с Гауфф, Хуркач – с Фрицем
Команды США и Польши сыграют за титул на United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
Сидней, Австралия
27 декабря 2024 – 5 января 2025
Призовой фонд – 11 170 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
США – Польша
Коко Гауфф (США) – Ига Швентек (Польша)
Тэйлор Фриц (США) – Хуберт Хуркач (Польша)
Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Ига Швентек / Хуберт Хуркач (Польша)
Опубликовала: Любовь Энина
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