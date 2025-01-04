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  • Кахигао – директор «Спартака», камбэк «Реала» после удаления Винисиуса, 17-летний Литтлер – чемпион мира по дартсу, 150-я победа Ротенберга, «Барса» вышла на правило 1 к 1 и другие новости
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Кахигао – директор «Спартака», камбэк «Реала» после удаления Винисиуса, 17-летний Литтлер – чемпион мира по дартсу, 150-я победа Ротенберга, «Барса» вышла на правило 1 к 1 и другие новости

1. Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака».

2. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» в меньшинстве – 2:1! Не помешали ни спорный пропущенный гол, ни промах Беллингема с пенальти, ни отмена гола Мбаппе из-за офсайда.

В меньшинстве «Мадрид» играл из-за удаления Винисиуса: бразилец толкнул вратаря Димитриевски сзади в голову. Также вингер «Реала» намекал фанатам соперников, что им пора в Сегунду.

После этого матча «Реал» идет первым в Ла Лиге с 2-очковым отрывом, у «Атлетико» матч в запасе, «Барса» отстает на 5 баллов от лидера.

3. СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, выиграв со счетом 6:3. Для Ротенберга это 150-я победа на посту тренера петербуржцев. Перед матчем на «СКА-Арену» не пускали ребенка в шапке «Зенита».

В других матчах дня Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактор» проиграл «Амуру» (2:3 ОТ), «Динамо» Москва победило «Северсталь» (7:2). Все результаты – здесь.

4. «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1) в первом матче при Консейсау и вышел в финал Суперкубка Италии, где сыграет с «Интером».

5. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Флориде» (2:3 Б), «Сент-Луис» победил «Оттаву» (4:0). 

6. НБА. 50 очков Макколлума помогли «Новому Орлеану» победить «Вашингтон», «Бостон» обыграл «Хьюстон» с разницей «+23», «Оклахома» была сильнее «Нью-Йорка». 

7. 17-летний Люк Литтлер обыграл Майкла ван Гервена в финале чемпионата мира по дартсу и стал самым молодым победителем в истории турнира.

8. Мохамед Салах заявил, что этот сезон может стать для него последним в «Ливерпуле». В последний год в клубе египтянин хочет выиграть АПЛ.

9. «Барселона» вышла на правило 1 к 1 благодаря сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Это условие для регистрации Ольмо и Виктора – клуб ожидает, что она произойдет не позднее вторника. В то же время Marca пишет, что RFEF не зарегистрирует футболистов.

10. «Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо выиграл классический спринт и упрочил лидерство в общем зачете, Эвен Нортуг – 2-й, Грате – 3-й, Пеллегрино – 4-й. У женщин победила Фендрих, Сван – 2-я, Хайди Венг – 3-я, Шлинн лидирует в общем зачете. Сборная Украины снялась с многодневки.

11. Федерация шахмат России предложит спонсорам обязать игроков возвращать деньги в случае смены гражданства.

12. Елена Исинбаева сообщила о смерти своего тренера Евгения Трофимова в возрасте 80 лет: «Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но главное, становиться сильной личностью».

13. IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU».

14. Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки. Агенты нескольких футболистов знают, кто виноват в утечках, пишет Daily Mail.

Цитаты дня.

Слуцкий о претензии к комментаторам: «Я не чувствую поддержки от них. В хоккее это единство – комментатор и тренер хвалят продукт. Футболисты не чувствуют, что мы в одной индустрии»

Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Не могу представить себя вне спорта – заслуга моего папы. В каждой схватке в дзюдо и в жизни он боролся до конца – характер невероятной мощи»

Роналду о Саудовской Аравии: «Быть первой приехавшей звездой – честь. Люди воспринимают Криштиану как пример. Лига растет, звездные игроки делают ее еще лучше»

Каррагер защищает Аморима и винит руководство «МЮ»: «Как можно было выделить 200 млн фунтов неудачнику, который играет 4-2-3-1, а после пригласить тренера, использующего трех защитников?»

Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»

Гендиректор «Пари НН»: «Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение – минимум 18 команд, можно больше. Лигу закрыть»

Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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