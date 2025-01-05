  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23
43

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23

Отрыв «Ливерпуля» в АПЛ от второго места составляет 6 очков после ничьей с «МЮ».

Матч 20-го тура Премьер-лиги на «Энфилде» завершился со счетом 2:2.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, набрав 46 очков. «Арсенал», сыгравший на один матч больше, отстает от мерсисайдцев на 6 очков.

Третьим в таблице идет «Ноттингем Форест» с отставанием в 9 очков, четвертым – «Челси», отстающий на 10 баллов.

«Манчестер Сити», набравший 34 очка, занимает 6-ю строчку, «Манчестер Юнайтед» – 13-й с 23 очками.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Аморима 4 победы в 12 матчах в «МЮ» при 6 поражениях и 2 ничьих
2426 минут назад
«МЮ» прервал серию из 4 поражений – 2:2 с «Ливерпулем». После 2:1 с «Сити» команда Аморима не побеждает в 5 играх подряд
7833 минуты назад
У Салаха 13 голов в ворота «МЮ» в 11 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил с пенальти
1546 минут назад
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в 10-й раз за 11 последних лет. У клуба 13 побед – это рекорд турнира
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Торино» и «Парма» не забили
163 минуты назад
«Ливерпуль» не проигрывает 24 матча подряд – 20 побед, 4 ничьих. Дальше – «Тоттенхэм»
1012 минут назад
Магуайр пробил выше ворот перед вратарской «Ливерпуля» на 97-й минуте. Защитник «МЮ» был один в момент удара
225 минут назадФото
У Аморима 4 победы в 12 матчах в «МЮ» при 6 поражениях и 2 ничьих
2426 минут назад
«МЮ» прервал серию из 4 поражений – 2:2 с «Ливерпулем». После 2:1 с «Сити» команда Аморима не побеждает в 5 играх подряд
7833 минуты назад
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева играет с «Панатинаикосом» Руя Витории. Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Лукомского
34 минуты назадВидео
Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ» и в карьере – Суперкубок Франции. Вратарь провел в запасе матч против «Монако»
3934 минуты назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2! Забили Лисандро, Гакпо, Салах и Диалло
42238 минут назад
🏆 Суперкубок Франции. «ПСЖ» Сафонова обыграл «Монако» Головина – 1:0. Дембеле забил на 92-й
8940 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Из «Атлетико» ушел спортивный директор Берта. Итальянец работал в клубе с 2013-го
6сегодня, 17:11
Захарян не сыграл с «Понферрадиной» в Кубке Испании. Хавбек впервые в сезоне попал в заявку «Сосьедада»
19сегодня, 16:47
Кубок Испании. 1/16 финала. «Сосьедад» Захаряна победил «Понферрадину», «Сельта» прошла «Расинг», «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в понедельник
28сегодня, 16:29
Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»
3сегодня, 16:16
Чемпионат Франции. «Марсель» сыграет с «Гавром» Кузяева, «Ланс» уступил «Тулузе»
13сегодня, 16:00
Пиоли о «Милане»: «Остаюсь на связи. Предложения в Италии были, но это казалось неправильным. Златан писал после контракта с «Аль-Насром», с Мальдини и Массарой общаемся»
5сегодня, 15:09
«Рома» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
5сегодня, 06:33
«Лион» не продал Микаутадзе в «Галатасарай» за 21 млн евро
8сегодня, 13:53
«Точно не попадем на ЧМ-2026 и Евро-2028. Дай бог на ЧМ-2030. Ничего быстро не делается». Канчельскис о сборной
9сегодня, 13:40
Де Брюйне на вопрос о продлении контракта с «Сити»: «Мне все равно. Просто пытаюсь вернуться на свой уровень»
6сегодня, 12:05
Рекомендуем