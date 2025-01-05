«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 10, «Ман Сити» – на 12, «МЮ» – на 23

Отрыв «Ливерпуля» в АПЛ от второго места составляет 6 очков после ничьей с «МЮ».

Матч 20-го тура Премьер-лиги на «Энфилде» завершился со счетом 2:2.

«Ливерпуль » лидирует в таблице АПЛ , набрав 46 очков. «Арсенал », сыгравший на один матч больше, отстает от мерсисайдцев на 6 очков.

Третьим в таблице идет «Ноттингем Форест» с отставанием в 9 очков, четвертым – «Челси », отстающий на 10 баллов.

«Манчестер Сити », набравший 34 очка, занимает 6-ю строчку, «Манчестер Юнайтед» – 13-й с 23 очками.