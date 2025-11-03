«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
«Милан» продлил серию без поражений.
«Милан» не проигрывает 10 матчей подряд.
В воскресенье команда Массимилиано Аллегри обыграла «Рому» в матче 10-го тура Серии А (1:0).
Единственное поражение в текущем сезоне «Милан» потерпел в матче с «Кремонезе» в 1-м туре Серии А (1:2). С тех пор «россонери» одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.
В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Пармой». Матч пройдет 8 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
